D&D | Italiaanse prinses Camilla Crociani verliest rechtszaak van bank

De Italiaanse prinses Camilla Crociani, de vrouw van prins Carlo van Bourbon-Sicilië, is persoonlijk aansprakelijk voor schade die de Franse bankengroep BNP Paribas lijdt in een conflict waar ruim 100 miljoen dollar mee gemoeid is.

Dat oordeelde de rechtbank van Curaçao onlangs, meldt Het Financieele Dagblad. Tegen de krant zegt Camilla in hoger beroep te gaan.

BNP voert al jaren rechtszaken tegen de vermogende Italiaanse familie Crociani, tot vorig jaar mede-eigenaar van een bedrijf dat IT-diensten levert voor de luchtvaart- en defensiesector. Winsten daaruit stroomden via Nederlandse bv’s richting een familietrust.

Tien jaar geleden is zonder medeweten van Crociani’s zus bezit gehaald uit deze trust, die werd beheerd door BNP en moeder Edoarda Crociani. Zij en BNP zijn eerder veroordeeld tot het terugstorten van het vermogen. Dat deed de bank, maar sindsdien wil deze de schade verhalen op bedrijven van de familie Crociani.

Bron: Ditjes en Datjes

Naschrift KKC

Het vonnis is hier te vinden