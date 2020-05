NU | Democraten starten onderzoek naar ontslag toezichthouder door Trump

Twee top-Democraten uit het Amerikaanse Congres hebben zaterdag (lokale tijd) een onderzoek aangekondigd naar het ontslag van inspecteur-generaal Steve Linick. Volgens de Democraten heeft president Donald Trump Linick ontslagen op aanbeveling van Mike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken, omdat de toezichthouder een onderzoek naar de minister wilde uitvoeren.

Trump kondigde het ontslag van Linick vrijdagavond aan in een brief naar het Huis van Afgevaardigden. In de brief stelt de president niet langer het vertrouwen te hebben in het functioneren van Linick. Waarom Trump dit vertrouwen niet langer heeft, wordt niet nader toegelicht.

Het ontslag van Linick leidde tot veel kritiek onder de Democraten. De twee Democraten die het onderzoek aankondigden, Congreslid Eliot L. Engel en senator Bob Menendez, uitten hun twijfels over de timing en motivatie van het ontslag van Linick.

In een toelichting op het onderzoek zeggen Engel en Menendez te denken dat er een verband is tussen het ontslag van Linick en een onderzoek dat de toezichthouder wilde starten naar Pompeo. De minister van Buitenlandse Zaken heeft het ontslag van Linick persoonlijk aanbevolen aan Trump.

Onderzoek zou betrekking hebben op machtsmisbruik Pompeo

Engel en Menendez hebben geen verdere details gegeven over het onderzoek dat Linick uit wilde voeren. Volgens verschillende Amerikaanse media, waaronder The New York Times, zou het onderzoek van Linick naar Pompeo betrekking hebben op het onrechtmatig inzetten van een medewerker voor persoonlijke gunsten voor hemzelf en zijn vrouw.

De twee Democraten hebben het Witte Huis opgeroepen om alle documenten rondom het ontslag van de inspecteur-generaal aan te leveren.

Linick, in 2013 aangesteld door voormalig president Barack Obama, is de vierde inspecteur-generaal die sinds april door Trump uit zijn functie is gezet.

