DeOndernemer | Atilay Uslu (Corendon): ‘Als we eind dit jaar op nul uitkomen geef ik een groot feest’

Leo van Marrewijk | DeOndernemer.nl

Dit jaar is het ‘schade beperken’, voor 2021 loopt het aantal boekingen alweer ruim boven verwachting. Bizarre tijden voor ook het toerisme, in deze coronacrisis. Atilay Uslu van Corendon vertelt.

,,Ik denk dat de zakelijke markt verandert. De afgelopen maanden hebben veel mensen – ik ook – ontdekt dat online vergaderen prima werkt. Het aantal zakelijke vluchten zal daarom blijvend verminderen. Maar de vakantiebehoefte van mensen blijft altijd bestaan.’’

Wat doe je als ‘Meest Inspirerende Ondernemer van het jaar 2019’ wanneer je bedrijf door een pandemie compleet tot stilstand komt? Nóg harder werken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden, aldus Atilay Uslu (52), oprichter van Corendon. ‘We zijn klaar om weer helemaal los te gaan’, vertelt hij in het AD.

Wat doet u ’s ochtends als eerste? Kijken of er alweer een land extra ‘open’ is?

,,Ja, wie niet? Ik denk dat iedereen deze maanden wel opstaat met het nieuws. Dat geldt voor mij ook, zeker omdat ontwikkelingen snel gaan. Neem vorige week, toen opeens bekend werd dat Curaçao weer open zou gaan. Een lichtpuntje voor ons.’’

Jullie gaan tussen 26 juni en 1 juli weer vliegen op diverse bestemmingen die ‘geel’ zijn. Tegelijkertijd zijn er nog restricties. Turkije, een belangrijke bestemming voor Corendon, is oranje en niet open. Komt het dit jaar nog goed voor jullie?

,,2020 is voor ons een jaar om de schade te beperken. Het zou zomaar kunnen dat Turkije in juli wel opengaat. Maar zolang een land op oranje staat, vliegen wij daar niet op. Dan ben je namelijk niet verzekerd. Net als voor onze klanten is de situatie heel onzeker, we zitten in een rollercoaster. Wij zullen dit jaar geen winst maken. Sterker nog: als wij aan het einde van het jaar op nul uitkomen – geen winst en geen verlies – dan geef ik een groot feest.’’

En op de lange termijn?

,,In 2021 zijn we vooral voor de bank aan het werk, maar op de lange termijn komt het goed met Corendon. Zo loopt het aantal boekingen voor 2021 boven verwachting, een plus van 178 procent ten opzichte van vorig jaar. Qua omzet: vorig jaar hadden we voor 3,7 miljoen euro aan boekingen voor 2020; nu is dat al 11 miljoen euro voor 2021, over precies dezelfde periode.’’

Ook ceo Steven van der Heijden sprak zich onlangs in een AD-interview open en duidelijk uit over de impact van corona op Corendon.

Lees ook: Podcast Atilay Uslu: over Corendon, 30.000 hotelbedden en Lelystad

U begon ooit met een shoarmazaak. Vier jaar geleden zei u dat ‘shoarma verkopen’ eigenlijk moeilijker was dan ‘reizen verkopen’. Dacht u daar de afgelopen maanden nog zo over?

(Lacht) ,,Nee, reizen verkopen was de afgelopen tijd veel lastiger. Vanaf half maart stond alles stil, onze vliegtuigen, hotels, restaurants en beachclubs. We hadden nul omzet. En dat terwijl we harder werkten dan ooit: we haalden direct in de eerste week al onze klanten terug naar Nederland, we annuleerden reizen van 160.000 klanten, mensen konden gratis omboeken. Dat doet natuurlijk zeer: ik ben niet van het annuleren, ik ben van het boeken. Gelukkig boeken inmiddels weer ruim duizend mensen per dag. Wij zijn er op alle fronten klaar voor. Zo gauw we weer mogen vliegen op een bestemming, kunnen we helemaal los.’’

Wat horen jullie eigenlijk van je klanten?

,,Met stip op één, ook als ik mensen op straat tegenkom: ‘Wanneer mogen we weer?’ Daarnaast krijgen we veel hartverwarmende reacties van onze trouwe klanten. Vaak is de boodschap: hou ons geld maar, wij gaan volgend jaar wel op vakantie.’’

Wat zegt u tegen mensen die bang of huiverig zijn om in een vliegtuig te stappen?

,,Als je echt bang bent, moet je niet gaan vliegen. Stel dan je vakantie uit, boek je reis om: we hebben al onze klanten op 9 juni een mail gestuurd. Daarin staat dat je bij Corendon eenmalig je reis gratis kunt omboeken, tot oktober 2021. En tegen mensen die nog twijfelen zou ik willen zeggen dat vliegen, ook al vanwege de uitstekende luchtfiltering, heel veilig is. Sterker nog, boodschappen doen bij een supermarkt is gevaarlijker dan vliegen.’’

Wat doet Corendon om klanten ontspannen op vakantie te laten gaan?

,,In de eerste plaats: we gaan verantwoord op reis, dus geen polonaise-achtige toestanden. Verder hebben we een Corendon-terughaalgarantie: stel dat er een uitbraak komt in een land waar je op vakantie bent, dan halen we je gratis terug. En het is zeker mogelijk om relaxed en verantwoord naar de zon te gaan, ook al omdat het overal minder druk is. Hotels zitten door de afstandsregels maar voor de helft vol, dat is veel relaxter. Bovendien zijn hotels schoner dan ooit: normaal wordt er één keer per dag schoongemaakt, nu zes keer. En onze vliegtuigen worden normaal bij aankomst in 20 minuten gereinigd, nu nemen we er 50 minuten voor.’’

Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel is de kans op besmetting in een vliegtuig bijzonder klein. U heeft hem niet toevallig een gratis reisje beloofd voor dat bericht?

,,Haha, nee hoor, we hadden eerder juist bonje met het RIVM (over de kwaliteit van de door Corendon aangeboden coronatests, red.), zo goed is onze relatie niet. Maar we waren uiteraard blij toen hij vertelde dat vliegen veilig is.’’

Hoe houd je in zo’n onzekere periode de moed erin voor het personeel?

,,We hebben wekelijks online live-events georganiseerd, waar iedereen zijn of haar vragen kon stellen. Natuurlijk zijn sommige mensen bezorgd of ze hun baan kunnen behouden, of Corendon dit wel overleeft. Wij moeten in deze tijd nóg meer ons best doen om klanten te overtuigen bij ons te boeken. En we zijn hard op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe concepten.’’

En, gevonden?

,,Ja, met Costa Holanda, waarbij gasten in ons eigen Corendon Village Hotel bij Schiphol verblijven. We geven ze daarnaast gratis toegang tot Beach Club Zandvoort en allerlei faciliteiten. Het lijkt dus op een vakantie aan de Costa Brava, alleen dan aan de Costa Holanda. Het slaat gelukkig aan: we hebben al 5000 boekingen en de klantwaardering is erg hoog.’’

Wat vragen jullie nu van klanten die naar het buitenland reizen?

,,Laat een coronatest doen voor je gaat. Doe je het niet voor jezelf, dan wel voor je medereizigers om te voorkomen dat je ze besmet. En houd gewoon afstand. We hebben ons personeel getraind om daar op te letten en er mensen op te attenderen. Maar we gaan geen politieagentje spelen: het moet wel vakantie blijven.”

Denkt u dat de reiswereld definitief verandert door corona?

,,Kijk naar vorige crises, oorlogen, aanslagen: zo gauw het weer kan, gaan mensen op reis. De afgelopen vier maanden kon niemand op vakantie naar het buitenland. Mensen missen vakantie en vooral de gezelligheid. Er is dus een soort stuwmeer ontstaan, miljoenen mensen willen nog weg.’’

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders deze zomer niét op vakantie wil.

,,Ik kijk naar de mensen die wél willen, en dat percentage valt me erg mee. Sterker nog, als één procent van hen bij ons boekt, zijn we al uitverkocht. Daarover gesproken: ik denk dat de zakelijke markt wél verandert. De afgelopen maanden hebben veel mensen – ik ook – ontdekt dat online vergaderen prima werkt. Het aantal zakelijke vluchten zal daarom blijvend verminderen. Maar de vakantiebehoefte van mensen blijft altijd bestaan.’’

Bron: DeOndernemer.nl