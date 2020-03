DO | Atilay Uslu (Corendon): ‘40% minder boekingen door …

Vooral naar Italië en de Canarische Eilanden is het helemaal ingezakt, vertelde de ANVR in het AD . ,,Mensen wachten met boeken voor de mei- of zomervakantie. Ze willen eerst zien hoe het coronavirus zich ontwikkelt”, merkt zegsvrouw Mirjam Dresmé. Het is een flinke domper voor de reisbranche, maar dat is niet alles.

Het afgekondigde negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar een aantal gebieden in Noord-Italië hakt er ook financieel in bij een aantal reisorganisaties. Een negatief reisadvies komt erop neer dat de organisaties de reizen naar bestemmingen waar code rood voor is afgegeven, kosteloos moeten annuleren dan wel omboeken én die kosten komen voor rekening van de reisorganisaties zelf.

,,Daar bestaat geen potje of verzekering voor. Dat is nu eenmaal bedrijfsrisico”, vertelt Dresmé. De gratis annulering of omboeking geldt overigens alleen voor reizen die op korte termijn gepland staan, niet voor reizen die over een paar weken of paar maanden zouden vertrekken. ,,We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Die situatie kan elke dag veranderen.”