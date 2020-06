DolfijnFM | Proefslapen in nieuwe hotel Corendon

Wil je proefslapen in het nieuwe hotel van Corendon, dan kan dat tussen 1 en 6 juli. De vakantieprovider wil haar kamers, faciliteiten en bediening testen voordat het hotel zijn deuren opent voor het grote publiek.

Er is speciale aandacht voor de Corona maatregelen. Wil jij ook het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort testen, dan moet je je voor volgende week woensdag 24 juni aanmelden via hun Facebookpagina of website.

De inschrijving is op basis van twee personen per kamer en vanaf 18 jaar. Na aanmelding zal een selecte groep worden uitgenodigd.

Bron: DolfijnFM