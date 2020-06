DolfijnFM | 34 nieuwe Nederlanders op Curaçao

34 vreemdelingen hebben gisteren de verklaring van verbondenheid ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao afgelegd.

Tijdens twee naturalisatieceremonies kregen zij het Nederlanderschap van de Gouverneur van Curaçao. De 34 zijn een stuk minder dan vorig jaar, toen er 199 mensen een Nederlands paspoort kregen.

Je kunt op twee manieren Nederlander worden: via een optieprocedure, bijvoorbeeld als je al heel lang in het Koninkrijk woont of via een naturalisatieprocedure.

Aan dat laatste is een inburgeringstraject verbonden. Bijna een kwart van de bevolking van Curaçao is niet geboren op het eiland.

Bron: DolfijnFM