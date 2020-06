DolfijnFM | 48 personen gearresteerd

Er zijn 48 mensen gearresteerd, naar aanleiding van de gebeurtenissen gisteravond. Daarvan zijn er 14 weer naar huis gestuurd en 34 zitten daarvan nog vast.

Opvallend is dat ze bijna allemaal erg jong zijn. Een leeftijd is niet genoemd. Allemaal worden ze verdacht van danwel vernieling, diefstal of brandstichting. Dat heeft politiewoordvoerder Imro Zwerwer zojuist bekend gemaakt tijdens de persconferentie.

Twaalf etalages van winkels in Punda en Otrobanda zijn vernield. Er zijn onbewoonde huizen in vlammen op gegaan, maar ook bossen, kliko’s en autobanden moesten het ontgelden. Ook zijn er negen ABC-bussen vernield.

Bron: DolfijnFM