DolfijnFM | Aantal coronabesmettingen Suriname stijgt naar 74

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Suriname is gisteren gestegen tot 74. De deskundigen van het Covid-19 managementteam waarschuwen al langer dat er veel meer mensen ziek zullen worden.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, is Suriname opnieuw in total lockdown gegaan. Vooralsnog voor een week. Surinamers mogen alleen hun huis uit voor noodzakelijke dingen.

Alle groentezaken, bakkerijen, slagerijen, afhaalservices van restaurants, apotheken en benzinestations mogen open blijven.

Bron: DolfijnFM