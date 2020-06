DolfijnFM | Actievoerders sluiten Julianabrug voor korte tijd

Gisteravond werd het verkeer op de Julianabrug in beide richtingen tegengehouden door actievoerders.

Zij zijn boos over hoe de maatregelen van de regering in deze coronatijd en wijzen ook naar Nederland als schuldige. Volgens de actiegroep moet het volk van Curaçao massaal gaan protesteren en het heft in eigen handen nemen.

Op verschillende andere plekken op het eiland werden autobanden in de fik gestoken. Na aankomst van de politie op de brug was de demonstratie voorbij. De actiegroep kondigde meer van dit soort acties aan.

Bron: DolfijnFM