DolfijnFM | ADC: medewerker had geen patiëntcontacten

ADC zegt dat de medewerker die positief is getest, in zijn functie geen direct contact had met patiënten of met het publiek dat bij het laboratorium langskomt.

Hij werkte als onderzoeker in het lab. Er is geen gevaar geweest voor andere processen binnen het ADC. De onderzoeker is na de eerste symptomen, maandag, gelijk in isolatie gegaan. Negen van zijn directe collega’s zijn naar huis gestuurd en moeten 14 dagen in isolatie. De afdeling waar de besmette medewerker werkte, is rigoureus ontsmet.

Bron: DolfijnFM