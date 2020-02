DolfijnFM | Ajax-voetbalschool op Curaçao te pril volgens Ajax

Het is nog te pril om iets te zeggen over een voetbalschool op Curaçao. Dat zegt Ajax-perswoordvoerder Miel Brinkhuis.

‘De interesse komt niet van ons, maar van voetbalclub Jong Holland en we gaan met elke club in de wereld die interesse heeft in gesprek.’

Gisteren meldde minister Giselle Mc William van Economische Zaken op een persconferentie dat het initiatief van Ajax kwam om samen met voetbalclub Jong Holland te gaan samenwerken. Maar het is de Curaçaose club die toenadering heeft gezicht.

Bron: DolfijnFM