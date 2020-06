DolfijnFM | Ambtenaren: raak ons salaris niet aan

De ambtenaren bonden hebben een duidelijk mandaat van hun leden gekregen: raak ons salaris niet aan.

Ruim 80 procent stemde gisteren tegen 12,5 procent inleveren. Dat is een voorwaarde van Nederland in ruil voor financiële steun in de Coronacrisis. De bonden komen ook niet met een tegenvoorstel naar de regering.

Volgens de wet kan de overheid de voorgenomen bezuinigingen dwingend opleggen. Er is gisteren niet besloten wat er dan gaat gebeuren.

Bron: DolfijnFM