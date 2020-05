De vakbonden eisen uitbetaling van de loontrede voor ambtenaren. De regering had hen gevraagd om daar nog even mee te wachten in verband met de Coronacrisis en de grote financiële problemen van het eiland.

Minister Armin Konket had eerder al gezegd dat de uitbetaling is uitgesteld en niet afgesteld. Het gaat in totaal om bijna 6 miljoen gulden.

Bron: DolfijnFM