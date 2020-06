De Arubaanse onderwijsvakbond SIMAR houdt vandaag een mars van wantrouwen. De actie is gericht tegen minister van Onderwijs Rudy Lampe.

Volgens de docenten is die onbetrouwbaar. Kern van het conflict is het akkoord met Nederland om te bezuinigen op de salarissen van ambtenaren. SIMAR is één van de weinige vakbonden die zich niet neerlegt bij dat besluit.

Bron: DolfijnFM