Een man in een Kia Picanto is gisteren beschoten toen hij door Koraal Specht reed.

Hij wist met hoge snelheid te ontkomen en belde bij de McDonalds op de Dr. Maalweg de politie. De auto bleek doorzeefd te zijn met kogels. Het is nog niet duidelijk of de man zij belagers heeft kunnen zien. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen.

Bron: DolfijnFM