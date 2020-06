Op Aruba is gisteren een tachtigjarige man verdronken tijdens het zwemmen in zee. De bejaarde zwemmer was in het water gegaan bij Boca Catalina, waar hij volgens omstanders wel vaker zwom.

Omdat de man ver de zee inging werd alarm geslagen. Kustwacht en politie gingen op zoek, zelfs een helikopter werd ingezet. Na vier uur werd zijn lichaam drijvend in zee gevonden. Mogelijk is de man tijdens het zwemmen onwel geworden.

Bron: DolfijnFM