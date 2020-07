DolfijnFM | Beslissing steun NL verschoven naar volgende week

De voorwaarden voor hernieuwde steun aan de eilanden worden vandaag besproken in de rijksministerraad.

Die houdt er rekening mee dat de eilanden eerst ruggenspraak willen voeren met hun regeringen. In dat geval wordt een besluit over het toekennen van nieuwe steun op 10 juli genomen. De voorwaarden zijn nog niet bekend, maar zullen strenger zijn de tot nu toe is geëist.

Er komt in ieder geval een nieuwe, Nederlands gecontroleerde entiteit op het eiland die de geldstromen gaat beheersen, waardoor de Curaçaose overheid voorlopig buitenspel staat.

Bron: DolfijnFM