Een jaarwisseling met weinig ongeregeldheden op Curacao. Voor het eerst in jaren hoefde de brandweer niet uit te rukken in de nieuwjaarsnacht.

Er was een aantal verkeersongelukken.

Eén motor vloog in brand tijdens het feveren. Omstanders blusten snel. En in de Arnhemstraat in Mariepompoen werd iemand gestoken tijdens een ruzie.

Bron: DolfijnFM