Het afgelopen half jaar waren toeristen drie keer het slachtoffer van een gewapende overval en negen keer van diefstal. Dat gebeurt vooral op Bándabou.

In totaal waren er sinds juli zestig incidenten waarbij toeristen betrokken waren. Dan gaat het niet alleen over criminaliteit, maar ook over aanrijdingen, waarbij politie heeft geassisteerd.

In samenwerking met het toeristenbureau CTB wil de politie dat aantal in 2020 verlagen.

Bron: DolfijnFM