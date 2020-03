Curaçao heeft tot nu toe elf positief geteste coronapatiënten, waarvan er inmiddels drie zijn genezen. Twee zijn opgenomen in het Curaçao Medical Center, één persoon is overleden en vijf patiënten zitten in isolatie.

Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth komen deze cijfers overeen met de wereldwijde statistieken. Daarin heeft tachtig procent van de positieve cases lichte klachten, vijftien procent wordt echt ziek en vijf procent komt op de intensive care terecht.

Bron: DolfijnFM