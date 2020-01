Familie en vrienden zijn op zoek naar de 37-jarige Curaçaoënaar Rebert Fairbairn uit Rotterdam. Hij verdween vorige week nadat zijn zus Raisa gevonden was in het water van de Rijnhaven en in levensgevaar in het ziekenhuis lag.

Zij overleed enkele dagen later. Rebert woont in een woongroep en is afhankelijk van medicijnen.

De ouders zijn inmiddels vanuit Curaçao naar Nederland gevlogen om de begrafenis van Raisa te regelen.

Bron: DolfijnFM