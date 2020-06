De Bloemendaalse Sharine Werleman uit Curaçao is op het Binnenhof in hongerstaking gegaan. Zij wil aandacht voor racisme en migranten in Nederland.

De Curaçaose eiste en kreeg een gesprek met premier Mark Rutte, al moest ze daardoor wel de hele dag op een houtje bijten.

Toen Rutte met de auto ’s avonds naar huis wilde gaan, stapte hij uit en ging met de 60-jarige Curaçaose in gesprek. Ze heeft ondertussen zijn emailadres gekregen.

Bron: DolfijnFM