Het Curacao Medical Center heeft met succes de eerste pacemakerimplantatie uitgevoerd in het eigen cathlab.

Deze nieuwe afdeling beschikt over specialisten en geavanceerd apparatuur om hartaandoeningen te behandelen. In het CMC zijn al 32 succesvolle pacemaker implantaties verricht, maar niet eerder in het eigen cathlab.

Het ziekenhuis heeft vier specialisten in dienst voor deze implantatiemethode.

Bron; DolfijnFM