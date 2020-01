Desi Bouterse gaat in beroep gaat tegen zijn veroordeling voor de Decembermoorden. Eind vorig jaar kreeg-ie twintig jaar cel.

De inhoudelijke behandeling gaat op 31 maart verder. Bouterse verscheen vandaag gekleed in militair uniform onder steun van 10-duizenden aanhangers van zijn partij, de NDP.

Het was voor het eerst in deze rechtszaak, die in 2007 begon, dat Bouterse persoonlijk voor de rechters verscheen.

Bron: DolfijnFM