Disney Dream is het eerste cruiseschip dat gebruikmaakt van de Bullenbaai-terminal als tijdelijke basis.

Het schip vaart door de coronacrisis voorlopig niet en zocht daarom een veilige plek om voor onbepaalde tijd voor anker te gaan. Aan boord zijn geen passagiers, maar wel een bemanning van 177 mensen.

In Bullenbaai kunnen in totaal zes cruiseschepen schepen aanmeren zonder dat tankers die komen laden of lossen, worden gestoord.

Bron: DolfijnFM