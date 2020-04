DolfijnFM | Dolfijn FM kleurt oranje

Wie had er geen zin in een koud biertje in Pietermaai, de markt in Punda of een van de gezellige feesten rondom Koningsdag? Dolfijn FM had grote plannen rondom Koningsdag. Nu dat niet meer doorgaat en de straten niet langer oranje kleuren, kleurt Dolfijn FM dat wel!

Samen met de Nederlandse radiozenders Q-music, de Nederlandse Publieke Omroepen, Radio Veronica, KINK, Slam!, 100% NL en Radio 10 draait Dolfijn FM op 27 april tussen 7.00 uur en 19.00 uur Curacaose tijd alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Van Davina Michelle tot de Vengaboys en van Guus Meeuwis tot Martin Garrix: alles passeert de revue. De enige voorwaarde op maandag 27 april: de muziek moet afkomstig zijn van Nederlandse bodem.

De themadag heeft als symbool eenheid. ,,Nu meer dan ooit is eenheid in het Koninkrijk nodig. Alleen samen kunnen we de coronaciris het hoofd bieden”, aldus het radiostation. ,,We hopen dat gevoel nog sterker te kunnen uitdragen op Koningsdag 27 april. Jij kunt ons daarbij helpen. Zet je radio aan, tune in via de stream en laat weten wat jouw favoriete Nederlandse plaat is!”

Bron: DolfijnFM