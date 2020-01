De man die gisteren verdronk bij Playa Canoa is de 62-jarige Elfrid Henry Roach, geboren op Curaçao.

Getuigen hadden Elfrid even daarvoor op een rots gezien en een moment later lag hij in de ruwe zee. Er gold op dat moment code oranje, een waarschuwing om niet de zee op of in te gaan.

Zwemmers wisten de man met veel moeite op de kant te krijgen.

Ambulancepersoneel heeft de man daarna gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Bron: DolfijnFM