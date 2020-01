ADO Den Haag neemt afscheid van Elson Hooi. Dat meldt Omroep West. De Curaçaose voetballer gaat naar Hapoel Ra’anana, de huidige hekkensluiter van de Israëlische competitie.

Hooi was aan zijn derde seizoen in dienst van ADO bezig. De club houdt naar verwachting vijftienduizend euro over voor Hooi, die nog tot het einde van het seizoen onder contract stond.

Bron: DolfijnFM