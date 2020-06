DolfijnFM | Geen ‘racistisch’ sinterklaasfeest op Curaçao wegens corona

Er wordt dit jaar geen intocht voor Sinterklaas georganiseerd op Curacao. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt, meldt persbureau ANP.

Normaal gesproken is de intocht een grote gebeurtenis waar duizenden kinderen op afkomen. Maar volgens de organisatoren kunnen er vanwege coronacrisis beter geen grote evenementen worden georganiseerd.

Daarnaast is men bang dat er minder donaties binnenkomen van ondernemers, vanwege de slechte financiële situatie door de coronacrisis. Als derde reden stelt de organisatie dat veel mensen in de samenleving het feest van Sinterklaas als racistisch beschouwen. Een kinderfeest moet geen discussie opleveren of spanning in de samenleving, zo staat in een verklaring

Bron: DolfijnFM