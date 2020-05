DolfijnFM | Gevangenen Sint Maarten opnieuw in staking

Gevangenen van de Pointe Blanche-gevangenis op Sint-Maarten staken opnieuw voor betere levensomstandigheden. Ze weigeren sinds maandag nog enige vorm van arbeid in de gevangenis te doen, zoals wassen, schoonmaken en koken.

Reden is de beroerde veiligheidssituatie. 37 gevangen hebben overplaatsing naar Nederland of Bonaire aangevraagd en zijn daarvoor naar de rechter gestapt. 5 juni is de behandeling.

De betrokken advocaten willen dat de rechter ook een boete en dwangsom op gaat leggen als er na een positief vonnis alsnog niets gebeurt.

Bron: DolfijnFM