DolfijnFM | Gouverneur: Voedselbank geeft mensen hoop

Willemstad – Donderdag 14 mei bracht onze Gouverneur, Lucille George-Wout, een bezoek aan de Voedselbank. Op de dag na het maken van de basis voedselpakketten worden de pakketten door verschillende organisaties gedistribueerd over het eiland.

Mevrouw George-Wout toonde een buitengewone interesse voor het hele proces van inkoop, samenstellen, inpakken en distribueren, maar stelde ook inhoudelijke vragen. Zo vroeg zij naar de samenwerking tussen de verschillende instanties, de registratie van aanvragen en de controle na het afgeven van een pakket. Sheryl Losiabaar, voorzitter Voedselbank, vertelde over het ontstaan van de Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao.

Op het moment dat de Voedselbank de vraag naar voedselpakketten niet meer kon voldoen kwam er van verschillende organisaties hulp. In een heel korte tijd heeft deze intensieve samenwerking geleid tot een opschaling van de voedselpakketten van 100 per maand naar ruim 3.000 per week. Een prestatie waar iedereen die hieraan meewerkt trots op is.

Sheryl legt ook uit hoe iemand aan een pakket kan komen. Via een WhatsApp nummer worden ze bediend door een callcenter die de aanvraag in een database verwerkt. Met behulp van de database zien we ook meteen of iemand al geregistreerd is. Hiermee wordt de uitlevering ook goed gecoördineerd. De bewoner tekent voor ontvangst van een pakket, zodat de administratie weet wanneer het volgende pakket bezorgd moet worden.

Na de uitleg pakte mevrouw George-Wout spontaan een tas en liep langs de productielijn om de tas te vullen met levensmiddelen. Zij wilde beleven hoe dit productieproces verloopt.

Tijdens haar bezoek, dat ook flink uitliep, nam zij ruim de tijd om te praten met vertegenwoordigers en vrijwilligers van de verschillende hulporganisaties. Bij het afscheid sprak zij meermalen haar dankbaarheid, bewondering en respect uit voor alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de Voedselbank. Deze samenwerking staat symbool voor ‘Help ons Helpen’, de slogan van de Voedselbank. Zij benadrukte met klem te bellen als de Voedselbank haar nodig heeft.

Bron: DolfijnFM