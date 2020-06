DolfijnFM | Gratis onderwijs en meer gaat verdwijnen

Gratis onderwijs gaat verdwijnen. Dat staat in een interne memo van het ministerie van Onderwijs, dat in handen is van het Antilliaans Dagblad. Daarmee bespaart het ministerie 18 miljoen gulden.

En besparen is nodig, want door de economische krimp komt er onvoldoende geld binnen bij de overheid.

In totaal moet er bijna 50 miljoen gulden bezuinigd worden op de begroting van Onderwijs. Dat betekent dat er een reorganisatie op dat ministerie komt en dat de subsidiekraan dicht gaat.

Bron: DolfijnFM