DolfijnFM | Hogere overheidsschuld, nog onder rentelastnorm

De overheid van Curaçao heeft bijna drie miljard gulden schuld. Dat is 66 procent van wat we met z’n allen verdienen in een jaar.

Bij de schuld zit ook de eerste tranche liquiditeitssteun uit Nederland van 177 miljoen. Het College financieel toezicht zegt dat de schuld dit jaar verder gaat stijgen door de Nederlandse steun.

Er is in de Rijkswet Financieel toezicht geen limiet gesteld aan de hoogte van de totale schuld, maar wel aan de maximale rente die mag worden betaald, de zogenaamde rentelastnorm. Daar zit Curaçao nog steeds onder.

Bron: DolfijnFM