DolfijnFM | Inbraak bij Kas Chikitu, Salu pa nos Tur

Willemstad – Vannacht hebben onbekende ingebroken in kas Chikitu. De dokterspraktijk daar wordt gerund door de organisatie Salu pa nos Tur van dokter Elisa Jansen.

Zij is de drijvende kracht achter de medische hulp voor Venezolanen die geen toegang hebben tot de reguliere zorg op Curaçao, omdat ze geen verblijfsdocumenten hebben.

Wat er is gestolen is nog niet bekend, wel is er een enorme ravage.

Bron: DolfijnFM