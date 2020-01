Vanaf vandaag kun je je autobelasting weer betalen. Voorwaarde is wel dat je je belasting van vorig jaar ook betaald hebt.

Voor je benzine auto tot bouwjaar 2011 betaal je 271 piek. Is je auto nieuwer, dan wordt dat 394 gulden per jaar. Rij je diesel dan moet je iets dieper in de buidel tasten. 1152 gulden voor een heel jaar.

Voor Openbaar Vervoer en auto’s die enige inkomstenbron zijn, gelden goedkopere tarieven.

Bron: DolfijnFM