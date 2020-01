De inschrijving voor de Ride for the Roses op Bonaire is open. Zondag 2 februari start de vijfde editie bij het Eden Beach Resort.

Deelnemers kunnen zich online inschrijven en van tevoren hun kaartjes kopen. Er is net als op Curaçao een Ride, Sail, Swim en Walk for the Roses.

Vorig jaar deden 400 mensen mee en werd 40.000 dollar binnengehaald voor de kankerbestrijding van het Prinses Wilhelmina Fonds.

