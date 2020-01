De Inspectie heeft gisteren een clandestiene handel ontdekt in bier, frisdrank, tabak en gasflessen. Dat gebeurde vanuit een woonhuis aan de Bastetstraat achter Pizzahut in Santa Maria.

De meeste producten hadden een vervaldatum in maart. De eigenaar van de handel kon geen vergunning laten zien. De kans dat hij alsnog een vergunning krijgt op die plek, in een woonwijk, is klein.

Bron: DolfijnFM