DolfijnFM | Kamerlid Van Raak verbaasd over inkoopbeleid van RCN

De Rijksdienst Caribisch Nederland is voor de aanschaf van koffie-, drank- en snackautomaten op Sint Eustatius en Saba een internationale aanbestedingsprocedure gestart.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak is verbaasd waarom er niet gekozen is voor een lokale leverancier. Hij heeft er Kamervragen over gesteld.

Volgens de SP-er zijn dure automaten helemaal niet nodig op de twee Bovenwindse eilanden en kan er prima lokaal koffie worden gezet.

Bron: DolfijnFM