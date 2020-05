DolfijnFM | Kiesbureau Suriname zet tellingen stembureaus online

Het Onafhankelijk Kiesbureau Suriname heeft het grootste deel van de verkiezingsuitslagen van stembureaus in Paramaribo online gezet.

Op de site van het Kiesbureau zijn bijna alle uitslagen van stembureaus in hoofdstad Paramaribo te zien. 16 uitslagen ontbreken nog. Vier dagen na de verkiezingen in Suriname is de uitslag nog steeds niet bekend, tot frustratie van de oppositie. Die is bang dat president Bouterse en zijn NDP-partij proberen te frauderen.

Bouterse wil een hertelling van de stemmen, maar of dat gaat geburen is nog maar de vraag. Het kiesbureau ziet daarvoor geen aanleiding.

Bron: DolfijnFM