DolfijnFM | KLM last tussenstop Curaçao in op vluchten naar Sint-Maarten

Vijf maanden na de herinvoering is het weer over met directe vluchten tussen Amsterdam en Sint-Maarten. Eind deze maand last KLM op de vlucht naar Schiphol weer een tussenstop in op Curaçao.

Volgens KLM gebeurt dat eigenlijk elke zomer en heeft dat te maken met vraag en aanbod. Vanaf Per 29 maart vliegt KLM drie keer per week, op dinsdag, donderdag en zondag met een tussenstop op Curaçao.

Air France vliegt momenteel zes keer per week rechtstreeks naar Sint-Maarten vanaf Parijs. Dat aantal gaat eind deze maand terug naar vier.

