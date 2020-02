KLM vliegt pas na 1 oktober met de nieuwe Dreamliner naar Curaçao. Eerder was gepland om de 787-10 van Boeing al in maart in te gaan zetten.

KLM heeft 8 van deze toestellen gekocht, maar de 747 Jumbo die nu wordt gebruikt heeft 64 stoelen per vlucht meer en die capaciteit is hard nodig om de vraag aan te kunnen.

De 747 vliegt al 30 jaar op Curaçao en wordt volgend jaar uit gefaseerd.

Bron; DolfijnFM