DolfijnFM | Knops: korting salaris is keuze Rhuggenaath

Nederland heeft de regering van Curaçao niet voorgeschreven te korten op de salarissen van alle ambtenaren. Dat zegt staatssecretatris Rayond Knops in de Tweede Kamer.

Volgens Den Haag is het aan het kabinet Rhuggenaath om te bepalen hoe en wat. De bewindsman kan rekenen op brede steun van de Kamer als het gaat om de voorwaarden voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten om in aanmerking te komen voor volgende tranches liquiditeitssteun.

Knops zegt ook bereid te zijn om te investeringen om economisch perspectief te creeëren.

Bron: DolfijnFM

Naschrift KKC

Salarisstrookjes advocaat Mirto Muray is de raadsman van de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen, waarvan hun salariëring ooit door een minister is bepaald. Murray betwijfelt namelijk of de wijziging van de Code Corporate Governance de bevoegdheid geeft aan de minister om de arbeidsvoorwaarden van directeuren van overheidsgelieerde entiteiten te maximeren.

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen en die die salarissen moesten limiteren, opmerkelijk genoeg ook al door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova toendertijd vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd