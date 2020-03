De Kustwacht heeft gisteren een boot uit Venezuela onderschept. Die had een partij aangekochte vis aan boord, bestemd voor de Arubaanse markt.

Die is in beslag genomen voor onderzoek. De twee mannen aan boord zijn in quarantaine om het risico van besmetting met het coronavirus uit te sluiten.

Handel over zee vanuit het buitenland wordt streng gecontroleerd onder een noodverordening die geldt op Aruba.

Bron: DolfijnFM