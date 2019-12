De Kustwacht heeft gisteravond een cruisepassagier medisch geëvacueerd, nadat het schip vertrokken was uit de haven van Willemstad.

Die was onwel geworden aan boord van de Serenade of the Seas. Het schip was op dat moment ten noordwesten van Curaçao.

De kustwachthelikopter heeft de patiënt naar Hato gevlogen, waar een ambulance klaar stond voor transport naar het ziekenhuis.

Bron: DolfijnFM