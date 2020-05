DolfijnFM | LA Dodgers komen met film over Kenley Jansen

De Los Angeles Dodgers hebben de eerste aflevering van de ‘Dodgers Hometown Series’ uitgebracht, gebaseerd op de bekende Curaçaose honkballer Kenley Jansen.

Het mediateam van de club maakte volgens het Antilliaans Dagblad in de winter een reis naar Curaçao om een kijkje te nemen op het eiland waar Jansen opgroeide.

In de aflevering neemt de honkballer zijn fans mee naar zijn meest geliefde stranden en vertelt hij onder andere over zijn jeugd en opvoeding in zijn ouderlijke huis. De aflevering is te bekijken op de YouTube-pagina van LA Dodgers.

Bron: DolfijnFM