DolfijnFM | Lisette van Lamoen-Garmers genoemd als nieuwe minister van Onderwijs

Lisette van Lamoen-Garmers wordt in de Èxtra genoemd als nieuwe minister van Onderwijs. Ze wordt mogelijk de opvolger van de afgetreden Marilyn Alcalá-Wallé.

Lamoen-Garmers is nu nog directeur van RKCS, het Rooms Katholieke Schoolbestuur. Ook oud de naam oud-minister Maurina Esprit is gevallen. Zij zat drie maanden op Onderwijs in het kabinet van Gilmar ‘Pik’ Pisas.

Bron: DolfijnFM