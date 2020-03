DolfijnFM | Maatregelen voor supermarkten

Supermarkten nemen maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit na overleg met de overheid. Opvallend is dat er een maximum van 2 stuks is ingesteld op de verkoop van bijvoorbeeld handsanitizer en zeep.

Ook roept de regering samen met de supermarktbranch op om geen boodschappen te komen doen met kinderen.

In een persbericht worden verder deze maatregelen aangekondigd:

• Bij de ingang (en andere centrale locaties zoals de lift) dienen sanitizer en wipes aanwezig te zijn.

• Winkelwagentjes moeten dagelijks schoon worden gemaakt, met sanitizer en/of chloor (niet antibacterieel), en daarna laten drogen (spuiten en laten drogen).

• Het aantal mensen in de lift moet beperkt worden.

• Social distancing publicaties en video’s worden vertoond in supermarkten.

• Toevoer reguleren is een noodzaak bij drukte op basis van het gemiddeld aantal mensen per gangpad, aan de hand van de ruimte in supermarkt. Maximaal 2 personen per gezin tegelijk mogen boodschappen komen doen.

• De supermarkt legt, met bv gekleurd plakband, strepen aan voor social distancing bij de kassa en in gangpaden en balies.

• Het eventueel aanbrengen van plexiglas bij kassa’s kan in ieder geval zorgen voor een psychologische barrière, terwijl het contact met de klant toch blijft.

• Bij de supermarkten worden werknemers getraind in afstand houden en handen wassen etc. Ook onderlinge afstand tussen werknemers wordt daarin benadrukt.

• Essentiële zaken zoals hand sanitizer en zeep, worden slechts per 2 stuks verkocht. Daarop wordt gelet bij zowel de kassa en eventueel door instelling van het kassasysteem.

Verder geven supermarkthouders aan hun klanten de volgende suggesties:

• Kom geen boodschappen doen met kinderen.

• Kom boodschappen doen met een lijstje zodat je snel klaar bent en weer naar huis kan.

• De supermarkt is momenteel NIET de plek om te socialiseren.

