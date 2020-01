Nicolas Maduro heeft de opening van een zogenaamd crypto casino aangekondigd. Dat meldt bitcoin.com. Het nieuwe internationale casino in Caracas accepteert alleen de petro, PTR als betaalmiddel.

De petro is de nationale cryptocurrency van Venezuela. Opvallend is dat onder Hugo Chavez de meeste gokhallen in het land werden gesloten.

Venezuela wil haar oliereserves niet meer voor dollars verkopen , maar voor de petro.

Bron: DolfijnFM