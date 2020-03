DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

Het gerecht heeft makelaarskantoor Freelands properties and productions veroordeeld in het kader van witwasbestrijding.

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten. En dat mag niet. Een makelaar is verplicht melding te maken van ongebruikelijke financiële transacties. De Financial Intelligence Unit had aangifte gedaan. De makelaar moet nu een boete betalen van 15.000 gulden waarvan 5.000 voorwaardelijk.

Bron; DolfijnFM