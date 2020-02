Een 67-jarige man op Bonaire is veroordeeld omdat hij een slaapkamer aan twee illegale Venezolanen verhuurde. Hij verhuurde die kamer al een tijdje en verdiende daar geld mee.

Daarmee is hij volgens de rechter schuldig aan mensensmokkel. Die legde hem een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Lager dan het OM eiste, maar de rechter hield rekening met zijn leeftijd en het feit dat hij nog nooit met Justitie in aanraking was geweest.

Bron: DolfijnFM